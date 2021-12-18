Глава офиса президента Украины обсудил с Салливаном ситуацию в Донбассе
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«В рамках постоянного диалога провёл очередной телефонный разговор с Джейком Салливаном. Обсудили дальнейшие шаги в целях деэскалации ситуации вокруг Украины и разблокирования процесса мирного урегулирования (в Донбассе. — RT)», — написал Ермак в Twitter.
Он также отметил, что высоко ценит «постоянное и эффективное взаимодействие» Украины и США.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Рада» высказался в пользу центральной роли США в урегулировании ситуации в Донбассе.