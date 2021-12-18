Глава офиса президента Украины обсудил с Салливаном ситуацию в Донбассе

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил по телефону с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию в Донбассе.

«В рамках постоянного диалога провёл очередной телефонный разговор с Джейком Салливаном. Обсудили дальнейшие шаги в целях деэскалации ситуации вокруг Украины и разблокирования процесса мирного урегулирования (в Донбассе. — RT)», — написал Ермак в Twitter.

Он также отметил, что высоко ценит «постоянное и эффективное взаимодействие» Украины и США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Рада» высказался в пользу центральной роли США в урегулировании ситуации в Донбассе.