Зеленский высказался в пользу центральной роли США в урегулировании ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Рада» выступил в пользу центральной роли Соединённых Штатов в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Об этом информирует РИА Новости.

«Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли главную роль, а не эпизодическую в мирном урегулировании (в Донбассе. — RT)», — заявил Зеленский.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен сообщил, что власти США считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заверял, что Москва никогда не откажется от Минских соглашений и будет требовать их выполнения.

В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают важным претворять в жизнь минские договорённости в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины.