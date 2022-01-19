Глава МИД Украины Кулеба призвал США и ЕC договориться о пакете санкций против России

Короткая ссылка
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров с американским госсекретарём Энтони Блинкеном заявил, что Киев рассчитывает на согласование США и Евросоюзом набора ограничений, которые помогут «сдерживать агрессию России».
Глава МИД Украины Кулеба призвал США и ЕC договориться о пакете санкций против России
  • Gettyimages.ru

«Наше главное ожидание сейчас от США и наших европейских партнёров — это чтобы они успешно договорились о сильном пакете санкций, которые будут применены к России», — сказал Кулеба.

По словам украинского министра, Блинкен проинформировал его о прогрессе в данном процессе.

Кулеба выразил надежду, что рестрикции позволят сдерживать «агрессию России».

Ранее глава МИД Украины встретился с делегацией конгресса США и заявил, что данный визит помогает сдерживать «российскую агрессию».

До этого Кулеба сообщал, что Киев работает с зарубежными союзниками и партнёрами по так называемому сдерживанию России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить