Глава МИД Украины Кулеба призвал США и ЕC договориться о пакете санкций против России

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров с американским госсекретарём Энтони Блинкеном заявил, что Киев рассчитывает на согласование США и Евросоюзом набора ограничений, которые помогут «сдерживать агрессию России».

«Наше главное ожидание сейчас от США и наших европейских партнёров — это чтобы они успешно договорились о сильном пакете санкций, которые будут применены к России», — сказал Кулеба.

По словам украинского министра, Блинкен проинформировал его о прогрессе в данном процессе.

Кулеба выразил надежду, что рестрикции позволят сдерживать «агрессию России».

Ранее глава МИД Украины встретился с делегацией конгресса США и заявил, что данный визит помогает сдерживать «российскую агрессию».

До этого Кулеба сообщал, что Киев работает с зарубежными союзниками и партнёрами по так называемому сдерживанию России.