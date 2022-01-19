Глава МИД Украины Кулеба призвал США и ЕC договориться о пакете санкций против России
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«Наше главное ожидание сейчас от США и наших европейских партнёров — это чтобы они успешно договорились о сильном пакете санкций, которые будут применены к России», — сказал Кулеба.
По словам украинского министра, Блинкен проинформировал его о прогрессе в данном процессе.
Кулеба выразил надежду, что рестрикции позволят сдерживать «агрессию России».
Ранее глава МИД Украины встретился с делегацией конгресса США и заявил, что данный визит помогает сдерживать «российскую агрессию».
До этого Кулеба сообщал, что Киев работает с зарубежными союзниками и партнёрами по так называемому сдерживанию России.