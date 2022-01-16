Глава МИД Украины Кулеба заявил о работе с партнёрами по «сдерживанию России»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев работает с зарубежными союзниками и партнёрами по так называемому сдерживанию России.

«Мы удвоили наши усилия по мобилизации международной поддержки Украины. Среди прочего, мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнёрами для реализации комплексного пакета мер сдерживания», — заявил он в интервью немецкому Bild.

Ранее стало известно, что глава МИД Германии Анналена Бербок 17 января встретится в Киеве с украинским коллегой и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также в российском МИД заявили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры с Бербок в Москве 18 января, они обсудят российские предложения по гарантиям безопасности.