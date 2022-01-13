Лавров и глава МИД Германии Бербок встретятся в Москве 18 января

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Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Анналена Бербок встретятся в Москве 18 января, они обсудят российские предложения по гарантиям безопасности.
Лавров и глава МИД Германии Бербок встретятся в Москве 18 января
  • AP

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В ходе встречи планируется обсудить состояние и перспективы российско-германских отношений, формирование графика политических контактов... Предстоит углублённый обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, в первую очередь по продвижению наших предложений о всеобъемлющих гарантиях безопасности в Европе», — сказала дипломат.

В декабре Сергей Лавров в интервью RT сообщил, что встретился в Стокгольме с Анналеной Бербок и подтвердил ей приглашение посетить Россию. По словам главы МИД, «она собирается это сделать».

Сама Бербок отмечала важность сохранения диалога с Россией для разрешения кризисных ситуаций и недопущения эскалации.

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