Лавров и глава МИД Германии Бербок встретятся в Москве 18 января

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Анналена Бербок встретятся в Москве 18 января, они обсудят российские предложения по гарантиям безопасности.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В ходе встречи планируется обсудить состояние и перспективы российско-германских отношений, формирование графика политических контактов... Предстоит углублённый обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, в первую очередь по продвижению наших предложений о всеобъемлющих гарантиях безопасности в Европе», — сказала дипломат.

В декабре Сергей Лавров в интервью RT сообщил, что встретился в Стокгольме с Анналеной Бербок и подтвердил ей приглашение посетить Россию. По словам главы МИД, «она собирается это сделать».

Сама Бербок отмечала важность сохранения диалога с Россией для разрешения кризисных ситуаций и недопущения эскалации.