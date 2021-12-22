Глава МИД ФРГ Бербок отметила важность продолжения диалога с Россией
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«В последние дни я подчёркивала, как важно вернуться за стол переговоров в нормандском формате и использовать возможность в Совете Россия — НАТО, чтобы говорить сообща и позаботиться о том, чтобы избежать дальнейшей эскалации», — приводит РИА Новости слова Бербок, сказанные в ходе брифинга.
Выйти из кризиса в отношениях с Россией можно только путём диалога, заключила она.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал о предложении провести заседание Совета Россия — НАТО в начале 2022 года.
В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты планируют контакты с Россией по безопасности на двусторонней основе в рамках НАТО и ОБСЕ в начале 2022 года.