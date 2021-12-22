Глава МИД ФРГ Бербок отметила важность продолжения диалога с Россией

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о важности сохранения диалога с Россией для разрешения кризисных ситуаций и недопущения эскалации.

«В последние дни я подчёркивала, как важно вернуться за стол переговоров в нормандском формате и использовать возможность в Совете Россия — НАТО, чтобы говорить сообща и позаботиться о том, чтобы избежать дальнейшей эскалации», — приводит РИА Новости слова Бербок, сказанные в ходе брифинга.

Выйти из кризиса в отношениях с Россией можно только путём диалога, заключила она.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал о предложении провести заседание Совета Россия — НАТО в начале 2022 года.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты планируют контакты с Россией по безопасности на двусторонней основе в рамках НАТО и ОБСЕ в начале 2022 года.