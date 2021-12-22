Глава МИД ФРГ Бербок отметила важность продолжения диалога с Россией

Короткая ссылка
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о важности сохранения диалога с Россией для разрешения кризисных ситуаций и недопущения эскалации.
Глава МИД ФРГ Бербок отметила важность продолжения диалога с Россией
  • © Pool/Abaca/Sipa USA
  • Legion-Media

«В последние дни я подчёркивала, как важно вернуться за стол переговоров в нормандском формате и использовать возможность в Совете Россия — НАТО, чтобы говорить сообща и позаботиться о том, чтобы избежать дальнейшей эскалации», — приводит РИА Новости слова Бербок, сказанные в ходе брифинга.

Выйти из кризиса в отношениях с Россией можно только путём диалога, заключила она.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал о предложении провести заседание Совета Россия — НАТО в начале 2022 года.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты планируют контакты с Россией по безопасности на двусторонней основе в рамках НАТО и ОБСЕ в начале 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить