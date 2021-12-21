В Госдепе США сообщили о плановых контактах с Россией по безопасности в 2022 году

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты планируют контакты с Россией по безопасности на двусторонней основе в рамках НАТО и ОБСЕ в начале 2022 года.

«Мы готовы вести дипломатическую работу по разным каналам — как по действующему диалогу о стратегической стабильности между Россией и США, так и в Совете Россия — НАТО», — приводит РИА Новости заявление Блинкена, сделанное на пресс-конференции.

Он добавил, что контакты планируются также в рамках ОБСЕ.

«Думаю, сравнительно рано в будущем году вы увидите контакты по всем этим вопросам», — заключил Блинкен.

Ранее в Госдепе заявили о готовности США обсуждать предложения по гарантиям безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал о предложении провести заседание Совета Россия — НАТО в начале 2022 года.