В Госдепе США сообщили о плановых контактах с Россией по безопасности в 2022 году
- AP
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«Мы готовы вести дипломатическую работу по разным каналам — как по действующему диалогу о стратегической стабильности между Россией и США, так и в Совете Россия — НАТО», — приводит РИА Новости заявление Блинкена, сделанное на пресс-конференции.
Он добавил, что контакты планируются также в рамках ОБСЕ.
«Думаю, сравнительно рано в будущем году вы увидите контакты по всем этим вопросам», — заключил Блинкен.
Ранее в Госдепе заявили о готовности США обсуждать предложения по гарантиям безопасности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал о предложении провести заседание Совета Россия — НАТО в начале 2022 года.