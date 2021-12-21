Помощник госсекретаря США Донфрид назвала неприемлемыми ряд предложений России

США готовы обсуждать предложения России в сфере безопасности, но некоторые из них считают неприемлемыми. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Над некоторыми вещами мы готовы работать, и мы думаем, что полезно будет обсудить их в тех форматах, которые я указала. В этих документах есть и другие вещи, которые, русские знают, неприемлемы для нас», — цитирует её РИА Новости.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с Донфрид тематику гарантий безопасности в контексте попыток альянса НАТО «изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».