Лавров пригласил коллегу из Германии Бербок посетить Россию
- РИА Новости
«Мы неплохо поговорили, ну короткая встреча была по понятным причинам. Я, естественно, подтвердил ей приглашение посетить Россию, она собирается это сделать. Я обратил внимание на то, что в коалиционном соглашении нового правительства ФРГ записан тезис о глубине и разнообразии российско-германских связей, отражён настрой на конструктивный диалог, но там же есть другие подходы к отношениям с Россией, которые я даже не хочу цитировать», — рассказал министр.
14 декабря Сергей Лавров и Анналена Бербок в ходе телефонного разговора обсудили перспективы развития взаимоотношений между двумя странами.