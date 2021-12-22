Лавров пригласил коллегу из Германии Бербок посетить Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью редакциям иновещания RT рассказал, что встретился в Стокгольме с коллегой из Германии Анналеной Бербок и подтвердил ей приглашение посетить Россию. По словам главы МИД, «она собирается это сделать».

«Мы неплохо поговорили, ну короткая встреча была по понятным причинам. Я, естественно, подтвердил ей приглашение посетить Россию, она собирается это сделать. Я обратил внимание на то, что в коалиционном соглашении нового правительства ФРГ записан тезис о глубине и разнообразии российско-германских связей, отражён настрой на конструктивный диалог, но там же есть другие подходы к отношениям с Россией, которые я даже не хочу цитировать», — рассказал министр.

14 декабря Сергей Лавров и Анналена Бербок в ходе телефонного разговора обсудили перспективы развития взаимоотношений между двумя странами.