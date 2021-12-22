Лавров пригласил коллегу из Германии Бербок посетить Россию

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью редакциям иновещания RT рассказал, что встретился в Стокгольме с коллегой из Германии Анналеной Бербок и подтвердил ей приглашение посетить Россию. По словам главы МИД, «она собирается это сделать».
Лавров пригласил коллегу из Германии Бербок посетить Россию
  • РИА Новости

«Мы неплохо поговорили, ну короткая встреча была по понятным причинам. Я, естественно, подтвердил ей приглашение посетить Россию, она собирается это сделать. Я обратил внимание на то, что в коалиционном соглашении нового правительства ФРГ записан тезис о глубине и разнообразии российско-германских связей, отражён настрой на конструктивный диалог, но там же есть другие подходы к отношениям с Россией, которые я даже не хочу цитировать», — рассказал министр.

14 декабря Сергей Лавров и Анналена Бербок в ходе телефонного разговора обсудили перспективы развития взаимоотношений между двумя странами.

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