Лавров и глава МИД Германии обсудили перспективы развития отношений двух стран
- AP
Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что российская сторона отметила важность установления диалога с новым правительством Германии, базирующегося на развитии двустороннего взаимодействия на благо народов двух государств.
«С российской стороны упор был сделан на необходимости предоставления нашей стране гарантий безопасности в виде юридически оформленных обязательств о нерасширении НАТО на восток и непродвижении военной инфраструктуры блока к границам России», — сообщает пресс-служба МИД России.
Ранее Бербок обсудила с Лавровым ситуацию вокруг Украины и выразила мнение о необходимости прогресса в рамках нормандского формата.