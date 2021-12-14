Лавров и глава МИД Германии обсудили перспективы развития отношений двух стран

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе телефонного разговора обсудили перспективы развития взаимоотношений двух стран.
Лавров и глава МИД Германии обсудили перспективы развития отношений двух стран
  • AP

Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что российская сторона отметила важность установления диалога с новым правительством Германии, базирующегося на развитии двустороннего взаимодействия на благо народов двух государств.

«С российской стороны упор был сделан на необходимости предоставления нашей стране гарантий безопасности в виде юридически оформленных обязательств о нерасширении НАТО на восток и непродвижении военной инфраструктуры блока к границам России», — сообщает пресс-служба МИД России.

Ранее Бербок обсудила с Лавровым ситуацию вокруг Украины и выразила мнение о необходимости прогресса в рамках нормандского формата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить