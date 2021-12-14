Лавров и глава МИД Германии обсудили перспективы развития отношений двух стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе телефонного разговора обсудили перспективы развития взаимоотношений двух стран.

Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что российская сторона отметила важность установления диалога с новым правительством Германии, базирующегося на развитии двустороннего взаимодействия на благо народов двух государств.

«С российской стороны упор был сделан на необходимости предоставления нашей стране гарантий безопасности в виде юридически оформленных обязательств о нерасширении НАТО на восток и непродвижении военной инфраструктуры блока к границам России», — сообщает пресс-служба МИД России.

Ранее Бербок обсудила с Лавровым ситуацию вокруг Украины и выразила мнение о необходимости прогресса в рамках нормандского формата.