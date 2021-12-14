Глава МИД ФРГ Бербок обсудила с Лавровым ситуацию вокруг Украины

Глава МИД Германии Анналена Бербок обсудила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщается в Twitter немецкого внешнеполитического ведомства.

«Телефонный разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Хотим честного и открытого обмена мнениями. Территориальная целостность Украины не должна нарушаться. Нуждаемся в прогрессе в рамках нормандского формата», — говорится в сообщении.

Ранее РИА Новости сообщало, что в ведомстве канцлера ФРГ считают, что «Северный поток — 2» не должен быть частью политических решений по Украине.