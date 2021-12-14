РИА Новости: в ФРГ считают, что тема Украины не должна касаться «Северного потока — 2»
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Берлине.
«Нужно различать две вещи. Первое — это наше ясное заявление о чётких последствиях, болезненных последствиях политического и экономического характера (в случае нарушения границ Украины). Это высказывание верно. Второе — это тема «Северного потока». Тут мы находимся в правовом, очень детализированном процессе, который сейчас проходит в Федеральном сетевом агентстве», — заявил источник.
Отмечается, что «здесь нет возможности для политических решений, необходимости в них».
«Есть ясно регулируемый процесс на первой, национальной ступени. На втором этапе, с привлечением Еврокомиссии, он приобретёт европейский характер, но мы этого ещё не достигли», — отметил собеседник.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл телефонный разговор с новой главой МИД Германии Анналеной Бербок, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2».