Глава МИД Украины обсудил с немецкой коллегой ситуацию с «Северным потоком — 2»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл телефонный разговор с новой главой МИД Германии Анналеной Бербок, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2».

Об этом говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Министры согласились, что к проекту должно применяться европейское энергетическое законодательство», — говорится в сообщении.

Кулеба также пригласил Бербок посетить Украину в 2022 году.

Ранее глава МИД ФРГ заявила, что газопровод «Северный поток — 2» пока не соответствует нормам ЕС, поэтому «на данный момент этот газопровод не может быть одобрен».

Затем она пояснила свои слова о проекте.