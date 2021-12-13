Глава МИД Украины обсудил с немецкой коллегой ситуацию с «Северным потоком — 2»
- Reuters
Об этом говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
«Министры согласились, что к проекту должно применяться европейское энергетическое законодательство», — говорится в сообщении.
Кулеба также пригласил Бербок посетить Украину в 2022 году.
Ранее глава МИД ФРГ заявила, что газопровод «Северный поток — 2» пока не соответствует нормам ЕС, поэтому «на данный момент этот газопровод не может быть одобрен».
Затем она пояснила свои слова о проекте.