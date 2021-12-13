Глава МИД Германии Бербок пояснила свои слова о «Северном потоке — 2»

Глава МИД Германии Анналена Бербок пояснила свои слова о том, что «Северный поток — 2» пока не является соответствующим регламенту ЕС проектом.

Министру был задан вопрос, кто конкретно признал проект не соответствующим праву ЕС.

«Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, потому что есть чёткие требования европейского энергетического права в вопросе анбандлинга (принцип разведения по разным юридическим лицам ролей владельца трубопровода, его оператора и поставщика ресурса. — RT) и в других конструкционных вопросах. Это было сделано ещё несколько дней назад агентством», — ответила Бербок, её слова приводит РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Германии заявила, что газопровод «Северный поток — 2» пока не соответствует нормам ЕС, поэтому «на данный момент этот газопровод не может быть одобрен».

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал её слова в беседе с RT.

Он напомнил, что Бербок заявляет об этом, потому что фактически является лидером партии «Зелёные», а свою предвыборную кампанию «они строили во многом на критике «Северного потока — 2».