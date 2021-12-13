Глава МИД Германии Бербок пояснила свои слова о «Северном потоке — 2»
- AP
Министру был задан вопрос, кто конкретно признал проект не соответствующим праву ЕС.
«Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, потому что есть чёткие требования европейского энергетического права в вопросе анбандлинга (принцип разведения по разным юридическим лицам ролей владельца трубопровода, его оператора и поставщика ресурса. — RT) и в других конструкционных вопросах. Это было сделано ещё несколько дней назад агентством», — ответила Бербок, её слова приводит РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел Германии заявила, что газопровод «Северный поток — 2» пока не соответствует нормам ЕС, поэтому «на данный момент этот газопровод не может быть одобрен».
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал её слова в беседе с RT.
Он напомнил, что Бербок заявляет об этом, потому что фактически является лидером партии «Зелёные», а свою предвыборную кампанию «они строили во многом на критике «Северного потока — 2».