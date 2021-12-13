Аналитик Юшков прокомментировал слова главы МИД ФРГ о несоответствии СП-2 регламенту ЕС

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Дарья Ускова
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о несоответствии газопровода «Северный поток — 2» регламенту Евросоюза.
Аналитик Юшков прокомментировал слова главы МИД ФРГ о несоответствии СП-2 регламенту ЕС
  • Reuters

«Понятно, что она заявляет об этом, потому что фактически является лидером партии «Зелёные». Свою предвыборную кампанию они строили во многом на критике «Северного потока — 2» и любых ископаемых источников энергии», — сообщил Юшков.

По его мнению, Бербок не могла выступить с отличной от позиции своей партии точкой зрения, в противном случае её бы обвинили в резкой перемене политических взглядов.

К самому газопроводу ни у кого претензий нет, отметил эксперт, добавив, что «Северный поток — 2» построен по всем европейским нормам, «исправен и может быть введён в эксплуатацию».

«Вопрос в компании-регуляторе. «Газпром» подал заявку на то, чтобы компанией-оператором была его дочерняя структура — Nord Stream 2 AG», — пояснил Юшков.

Он также отметил, что немецкий регулятор по сути подтвердил, что компания Nord Stream 2 AG может быть компанией-оператором, однако для этого её нужно перерегистрировать в Германии.

«Вопрос не о самом газопроводе, а о системе управления им», — заключил эксперт.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF заявила, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» продолжается, но пока не соответствует регламенту Евросоюза.

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