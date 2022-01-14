Глава МИД ФРГ Бербок перед встречей с Лавровым пообщается с Зеленским в Киеве

Глава МИД Германии Анналена Бербок перед визитом в Москву посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщил представитель германского внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.

«Министр Бербок продолжит свои инаугурационные визиты на следующей неделе, в понедельник, 17 января, она поедет в Киев, где встретится с министром иностранных дел Кулебой и президентом Зеленским», — цитирует Бургера РИА Новости.

На Украине Бербок также встретится с сотрудниками специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и «обсудит водородную стратегию Украины».

«В завершение Бербок отправится в Москву», — сказал представитель МИД.

Накануне в российском МИД заявили, что министры иностранных дел России и Германии встретятся в Москве 18 января, они обсудят российские предложения по гарантиям безопасности.

Сама Бербок отмечала важность сохранения диалога с Россией для разрешения кризисных ситуаций и недопущения эскалации.