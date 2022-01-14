Глава МИД ФРГ Бербок перед встречей с Лавровым пообщается с Зеленским в Киеве

Короткая ссылка
Глава МИД Германии Анналена Бербок перед визитом в Москву посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Глава МИД ФРГ Бербок перед встречей с Лавровым пообщается с Зеленским в Киеве
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил представитель германского внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.

«Министр Бербок продолжит свои инаугурационные визиты на следующей неделе, в понедельник, 17 января, она поедет в Киев, где встретится с министром иностранных дел Кулебой и президентом Зеленским», — цитирует Бургера РИА Новости.

На Украине Бербок также встретится с сотрудниками специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и «обсудит водородную стратегию Украины».

«В завершение Бербок отправится в Москву», — сказал представитель МИД.

Накануне в российском МИД заявили, что министры иностранных дел России и Германии встретятся в Москве 18 января, они обсудят российские предложения по гарантиям безопасности.

Сама Бербок отмечала важность сохранения диалога с Россией для разрешения кризисных ситуаций и недопущения эскалации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить