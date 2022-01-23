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20 minutes: Канада выделила Украине большой кредит

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Канада выделила 120 млн канадских долларов (около €84,3 млн) для того, чтобы дать в долг Киеву на поддержку украинской экономики, пишет 20 minutes. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский выразил радость и отметил, что «сильная Украина — ключ к европейской безопасности».
20 minutes: Канада выделила Украине большой кредит
AP

Страны НАТО не перестают показывать Москве, что поддерживают Украину. Так, Канада выделила 120 млн канадских долларов (около €84,3 млн) для того, чтобы дать в долг Киеву. Как пишет 20 minutes, они пойдут на поддержку экономики Украины.

 
«Россия стремится дестабилизировать Украину, в частности, в экономическом плане», — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он отметил, что этот кредит позволит «поддержать сопротивляемость экономики Украины». Во время пресс-конференции он пояснил, что о таком кредите попросила сама Украина. Сейчас Канада и Украина обсуждают условия кредита и календарь выплат.
 
Глава правительства Канады, помимо прочего, в очередной раз призвал Россию «смягчить ситуацию» и прийти к содержательному диалогу.
 
Президент Украины с радостью высказался в Twitter об этом кредите и заявил, что «сильная Украина — ключ к европейской безопасности». «Канада в очередной раз показывает настоящую приверженность к привилегированному партнёрству между нашими двумя странами», — приводит слова Зеленского пишет 20 minutes.
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20 minutes Франция Европа
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