На Украине приземлился седьмой самолёт США с военной помощью

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что седьмой самолёт США с военной помощью приземлился в Борисполе.

«Седьмая американская птица приземлилась в Борисполе! На этот раз — 85 т боевых боеприпасов для гранатомётов», — написал он в Twitter.

Резников добавил, что этот рейс не станет последним.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что американские самолёты ежедневно доставляют вооружения на Украину, также зафиксированы поставки оружия из стран Прибалтики, Ближнего Востока, из Польши и Чехии.