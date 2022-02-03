В ДНР рассказали о ежедневных поставках американских вооружений на Украину
- AP
«Поставка оружия увеличивается. Каждый день приходят борта из США. Также они приходят из Прибалтики, Польши, Чехии, прилетают с Ближнего Востока. Идёт насыщение вооружением Украины», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее в ДНР заявили, что Украина стягивает полученное от Запада вооружение к линии соприкосновения в Донбассе.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты поставляют Украине летальное оружие и подталкивают киевский режим к прямым провокациям против России.