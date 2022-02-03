В ДНР рассказали о ежедневных поставках американских вооружений на Украину

Американские самолёты ежедневно доставляют вооружения на Украину, также зафиксированы поставки оружия из стран Прибалтики, Ближнего Востока, из Польши и Чехии. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Поставка оружия увеличивается. Каждый день приходят борта из США. Также они приходят из Прибалтики, Польши, Чехии, прилетают с Ближнего Востока. Идёт насыщение вооружением Украины», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в ДНР заявили, что Украина стягивает полученное от Запада вооружение к линии соприкосновения в Донбассе.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты поставляют Украине летальное оружие и подталкивают киевский режим к прямым провокациям против России.