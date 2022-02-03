В ДНР рассказали о ежедневных поставках американских вооружений на Украину

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Американские самолёты ежедневно доставляют вооружения на Украину, также зафиксированы поставки оружия из стран Прибалтики, Ближнего Востока, из Польши и Чехии. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
В ДНР рассказали о ежедневных поставках американских вооружений на Украину
  • AP

«Поставка оружия увеличивается. Каждый день приходят борта из США. Также они приходят из Прибалтики, Польши, Чехии, прилетают с Ближнего Востока. Идёт насыщение вооружением Украины», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в ДНР заявили, что Украина стягивает полученное от Запада вооружение к линии соприкосновения в Донбассе.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты поставляют Украине летальное оружие и подталкивают киевский режим к прямым провокациям против России.

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