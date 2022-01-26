Лавров заявил о подталкивании Украины со стороны США к провокациям против России

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Соединённые Штаты поставляют Украине летальное оружие и подталкивают киевский режим к прямым провокациям против России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил о подталкивании Украины со стороны США к провокациям против России
  • AP

«В последнее время США и их европейские союзники, основательно подзабывшие культуру дипломатии, удваивают усилия по сдерживанию нашей страны», — заявил он на «правительственном часе» в Госдуме.

Лавров отметил, что Вашингтон проводит провокационные военные манёвры вблизи российских границ, а также втягивает Киев «в орбиту НАТО».

«Достаточно посмотреть... на поставки ему (киевскому режиму. — RT) летального оружия и его подталкивание к осуществлению прямых провокаций против России», — сказал министр.

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что поставляемое Соединёнными Штатами на Украину оружие окажется в руках боевиков и террористов.

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