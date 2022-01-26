В посольстве России заявили, что американское оружие на Украине окажется в руках боевиков
- AP
- © Efrem Lukatsky
«Пресс-службы Госдепа и Пентагона чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями по наращиванию военного содействия киевскому режиму. Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Таким образом «неонацисты, по сути, получают «карт-бланш» на провокации и проведение силовых акций в Донбассе», предупредили в посольстве.
Ранее в американском посольстве в Киеве сообщили, что США передали Украине 300 установок Javelin.
Также для украинских военных доставили новую партию технической помощи из США.
В постпредстве России в ООН выразили опасение в связи с тем, что Украину «наводнило» оружие США и НАТО.