В посольстве России заявили, что американское оружие на Украине окажется в руках боевиков

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RT
Поставляемое Соединёнными Штатами на Украину оружие окажется в руках боевиков и террористов, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
В посольстве России заявили, что американское оружие на Украине окажется в руках боевиков
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Пресс-службы Госдепа и Пентагона чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями по наращиванию военного содействия киевскому режиму. Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Таким образом «неонацисты, по сути, получают «карт-бланш» на провокации и проведение силовых акций в Донбассе», предупредили в посольстве.

Ранее в американском посольстве в Киеве сообщили, что США передали Украине 300 установок Javelin.

Также для украинских военных доставили новую партию технической помощи из США.

В постпредстве России в ООН выразили опасение в связи с тем, что Украину «наводнило» оружие США и НАТО.

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