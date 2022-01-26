В постпредстве России в ООН заявили, что Украину «наводнило» оружие США и НАТО

Украину «наводнили» вооружения США и НАТО. Об этом заявили в постпредстве России при Организации Объединённых Наций (ООН).

В ведомстве отметили, что США, «культивируя русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников, говоря о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем, забывают уточнить, что речь идёт о российских силах на российской территории».

«Это контрастирует с американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками, наводнившими Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства. Нет объяснений и тому, что делает вблизи российских берегов американский флот, усиливающий напряжённость в черноморском районе», — заявили в постпредстве России при ООН.

Ранее в американском посольстве в Киеве сообщили, что США передали Украине 300 установок Javelin.

Также для украинских военных доставили новую партию технической помощи из США.

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин выразил опасение, что Запад продолжает накачивать Украину оружием, нагнетая мнимую «российскую угрозу».