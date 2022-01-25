Зампостпреда России при ООН Кузьмин: Запад продолжает накачивать Украину оружием

Запад продолжает накачивать Украину оружием, нагнетая мнимую «российскую угрозу», заявил заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

«Сейчас на фоне искусственно нагнетаемой мнимой угрозы, якобы исходящей со стороны России, западные страны продолжают накачивать Украину оружием, поставляют и своих военных советников, да и в целом потакают украинским провокациям, вместо того чтобы заставить их выполнять утверждённые Советом Безопасности ООН минские договорённости», — сказал дипломат на заседании СБ ООН, его слова приводит РИА Новости.

Как добавил Кузьмин, это значит, что «на востоке Украины будут продолжать гибнуть дети, старики, женщины», против которых киевские власти «уже который год ведут необъявленную войну».

25 января замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что новая партия технической помощи США для украинских военных прибыла в страну.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты намерены продолжить оказывать военную помощь Украине.