«Информационная подготовка»: почему в Британии напомнили о «карательных мерах» в случае «вторжения» России на Украину

Библиотека палаты общин британского парламента опубликовала доклад, в котором повторяется тезис о возможном «вторжении» России на Украину. Составители документа упомянули о ряде «карательных мер», таких как ужесточение экономических санкций, усиление присутствия НАТО в регионе и предоставление дополнительной военной помощи Украине. Опрошенные RT эксперты отмечают, что Великобритания и США активно готовят общественное мнение к возможной будущей провокации. Аналитики не исключают, что документ является частью общей информационной кампании по дискредитации России и распространению безосновательных обвинений.

В библиотеке палаты общин Великобритании опубликовали доклад, посвящённый «обострению ситуации на границе России и Украины». В документе повторяется тезис о «наращивании российского военного присутствия».

Авторы доклада приводят оценки, согласно которым Россия якобы готовится к «вторжению» на территорию Украины.

«Согласно недавней оценке разведывательной информации США, Россия собирала силы численностью до 175 тыс. военнослужащих для подготовки вторжения в начале 2022 года», — приводят данные британские аналитики.

Россия, в свою очередь, не раз отвергала предположения о планировании «вторжения» — Москва указывает на провокационность действий НАТО, отмечается в докладе нижней палаты британского парламента.

«Россия добивается от альянса более долгосрочных гарантий безопасности: (обязательств. — RT) что членство в НАТО не будет предоставлено Украине и что в этой стране не будет развёртываться военная инфраструктура НАТО. По словам Кремля, это «красные линии» для национальной безопасности России», — обозначают авторы доклада.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что размещение странами НАТО ударных вооружений и военных баз на Украине неприемлемо для России.

«Даже если Украина остаётся вне НАТО, там возможны двусторонние договорённости с американцами, англичанами, с другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море. Это для нас тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для РФ, — это ещё одна красная линия», — добавил Лавров.

AP

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Вместе с тем на данный момент в Москве ожидают от США и НАТО письменных ответов на предложения в сфере безопасности.

Напомним, 17 декабря МИД России представил проекты договора с США и соглашения с НАТО о безопасности.

Россия изложила свои инициативы по гарантиям безопасности и на переговорах 10 января с США в Женеве, и 12 января в рамках Совета Россия — НАТО.

«Часть общей информационной кампании»

Впрочем, авторы доклада выразили сомнение в том, что Россия стремится урегулировать ситуацию на Украине, а не создать там «замороженный конфликт с периодическими эпизодами демонстрации военной мощи».

«Россия будет поддерживать отколовшиеся регионы, ослабляя таким образом власти в Киеве и получая мощный инструмент влияния на действия Украины, в том числе любые её будущие попытки формализовать свои отношения с ЕС и НАТО», — считают составители доклада.

Такие заявления можно воспринимать как часть информационной кампании по дискредитации России со стороны США, Великобритании и ряда их союзников, отмечает в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Лондон и Вашингтон особенно активно занимаются распространением ничем не оправданных обвинений в отношении России, якобы имеющих место агрессивных планов со стороны России. На самом же деле факты прямо противоположны. Великобритания вместе с США является в настоящий момент страной-агрессором, осуществляющей и осуществлявшей ряд агрессивных действий», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил об инциденте с британским эсминцем Defender, который в июне 2021 года, не реагируя на предупреждения, пересёк границу РФ и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент.

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН полагает, что сейчас «происходит накачка Украины военной техникой, а также специалистами, западными инструкторами».

«Обвинение России — это всего лишь предлог, нужный информационный фон для того, чтобы продолжать военное освоение этой страны. Для нашего государства это неприемлемо. Мы неоднократно говорили о том, что воспринимаем военное освоение Украины как красную линию», — указал аналитик.

«Готовят общественное мнение»

В докладе библиотеки палаты общин также сообщается, что западные страны обсуждают ряд возможных «карательных мер» в случае «вторжения» России на Украину.

Среди обсуждаемых инициатив — дальнейшие экономические санкции, включая остановку российского газопровода «Северный поток — 2».

«Считается, что новое коалиционное правительство Германии, возглавляемое канцлером Олафом Шольцем и включающее в себя зелёных, меньше поддерживает трубопровод («Северный поток — 2». — RT), чем предшественник (Шольца. — RT) Ангела Меркель; сообщается, что в рамках более широкого пакета санкций рассматривается остановка трубопровода», — говорится в тексте документа.

При этом в России не раз указывали на то, что проект является сугубо экономическим. Так, после переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок 18 января Сергей Лавров подчеркнул, что Москва обратила внимание немецких коллег на контрпродуктивность попыток политизации «Северного потока — 2».

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Помимо этого, в докладе отмечается, что в случае «военной агрессии» рассматривается вопрос об укреплении «передового присутствия НАТО» и предоставлении Украине «дополнительных оборонительных возможностей».

«По сообщениям СМИ, дополнительные средства могут включать в себя системы ПВО, вертолёты, противотанковые ракеты Javelin и миномёты», — приводят данные авторы документа.

Политолог, экономист Александр Дудчак в разговоре с RT предположил, что США и Великобритания активно готовят общественное мнение к возможной будущей провокации со стороны Украины.

«Такое впечатление, что действительно готовится провокация, а потом эти ответные действия будут представлены: «Ну вот, мы же говорили, это агрессия России». Никто не будет говорить о том, что из Киева или из Вашингтона был отдан приказ наступать на Донбасс. Они сами об этом кричат и занимаются информационной подготовкой к возобновлению боевых действий», — отметил эксперт.

По словам Дудчака, Украина собрала мощную ударную группировку на границах с самопровозглашёнными республиками Донбасса, поэтому от Киева «можно ожидать чего угодно».