Внутренний конкурс: Лавров оценил заявление Нуланд о 18 сценариях ответа США на случай «агрессии» РФ против Украины
Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление замгоссекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд о 18 разработанных Вашингтоном сценариях действий на случай «агрессии» России против Украины. По мнению российского министра, это может указывать на существование «межведомственного конкурса» в США.
Ранее соответствующее высказывание Нуланд опубликовала газета Financial Times. В материале приводится цитата, где Нуланд упоминает, что не намерена раскрывать детали 18 подготовленных в США сценариев. При этом она указала, что взаимодействие Соединённых Штатов с союзниками направлено на то, чтобы причинить России «острую боль» в случае «агрессии» с её стороны.
«Вроде бы у США, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может быть, 17 плюс Госдепартамент — 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс», — с иронией сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии.
Незадолго до этого заявление о «18 сценариях действий против России» комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в текущей ситуации Россия думает об обеспечении собственной безопасности.
«Мы знаем от госпожи Нуланд, что у США есть 18 сценариев. Мы тоже разные сценарии рассматриваем, считаем, что на самом деле их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная», — сказал Песков.
Он выразил надежду, что «американские собеседники» смогут в письменном виде ответить на предложения России по гарантиям безопасности на текущей неделе.
Говоря о недавних просьбах прибалтийских государств разместить у себя дополнительный контингент войск НАТО, Песков отметил, что речь идёт о доказательстве обоснованности той обеспокоенности, которую высказала российская сторона.
«Это и есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряжённости», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.
Отметим, что в 2021 году одной из основных тем в западных СМИ, в связи с которой упоминалась Россия, стала «повышенная концентрация» российских войск на границе с Украиной.
Впоследствии прозвучали заявления о том, что Россия якобы готовится «напасть» на Украину. Москва неоднократно отвергала существование подобных планов. Тем не менее представители западных государств заявили о готовности ввести новые антироссийские санкции в случае «военной агрессии» в отношении Украины.
Одним из последних заявлений такого содержания стало высказывание официального представителя Белого дома Джен Псаки о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину, которое, по её словам, может состояться в середине января-февраля. Псаки полагает, что «Россия может сфабриковать повод для нападения».
- globallookpress.com
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Лавров также уделил внимание выступлению Псаки в беседе с журналистами. Министр заявил, что американские официальные лица распространяют дезинформацию, в частности, утверждая о якобы готовящемся нападении на русскоязычное население Донбасса с целью «получить предлог для того самого вторжения». При этом Лавров отметил, что Псаки провела в этом случае параллели с событиями 2014 года на Украине.
Как подчеркнул Лавров, трагедия современной Украины «действительно началась в 2014 году», но стала не следствием некой провокации со стороны России, а результатом «поддержанного и даже организованного в значительной степени» по линии США госпереворота.
«И сегодня, безусловно, Украина находится под внешним управлением США. Вашингтон вполне в состоянии просто заставить киевский режим выполнить наконец минские договорённости», — сказал Лавров.
На высказывания представителя Белого дома также отреагировало посольство России в Вашингтоне. Российские дипломаты назвали предположения Псаки информационным вбросом.
Как отмечалось в заявлении дипмиссии, «представители администрации уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала «операций».
«Такая постановка вопроса подтверждает непрекращающееся информационное давление на нашу страну. Причём повторяется один и тот же сценарий: идёт «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторённая прессой, превращается в главный инфоповод», — добавили в дипведомстве.
В посольстве также подчеркнули, что Россия выступает за дипломатическое решение всех проблем.