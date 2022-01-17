Внутренний конкурс: Лавров оценил заявление Нуланд о 18 сценариях ответа США на случай «агрессии» РФ против Украины

Слова замгоссекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд о существовании 18 сценариев действий против России в случае «агрессии» в отношении Украины могут указывать на внутренний конкурс между американскими ведомствами, иронично сказал глава МИД России Сергей Лавров. Он обратил внимание на совпадение числа предполагаемых сценариев с количеством имеющихся у США спецслужб с учётом Госдепартамента. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал слова Нуланд. Он выразил уверенность в том, что сценариев должно быть меньше, поскольку Россия определённо обозначила свою позицию по ряду вопросов в виде предложения о гарантиях безопасности.

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление замгоссекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд о 18 разработанных Вашингтоном сценариях действий на случай «агрессии» России против Украины. По мнению российского министра, это может указывать на существование «межведомственного конкурса» в США.

Ранее соответствующее высказывание Нуланд опубликовала газета Financial Times. В материале приводится цитата, где Нуланд упоминает, что не намерена раскрывать детали 18 подготовленных в США сценариев. При этом она указала, что взаимодействие Соединённых Штатов с союзниками направлено на то, чтобы причинить России «острую боль» в случае «агрессии» с её стороны.

«Вроде бы у США, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может быть, 17 плюс Госдепартамент — 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс», — с иронией сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии.

Незадолго до этого заявление о «18 сценариях действий против России» комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в текущей ситуации Россия думает об обеспечении собственной безопасности.

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«Мы знаем от госпожи Нуланд, что у США есть 18 сценариев. Мы тоже разные сценарии рассматриваем, считаем, что на самом деле их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная», — сказал Песков.

Он выразил надежду, что «американские собеседники» смогут в письменном виде ответить на предложения России по гарантиям безопасности на текущей неделе.

Говоря о недавних просьбах прибалтийских государств разместить у себя дополнительный контингент войск НАТО, Песков отметил, что речь идёт о доказательстве обоснованности той обеспокоенности, которую высказала российская сторона.

«Это и есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряжённости», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Отметим, что в 2021 году одной из основных тем в западных СМИ, в связи с которой упоминалась Россия, стала «повышенная концентрация» российских войск на границе с Украиной.

Впоследствии прозвучали заявления о том, что Россия якобы готовится «напасть» на Украину. Москва неоднократно отвергала существование подобных планов. Тем не менее представители западных государств заявили о готовности ввести новые антироссийские санкции в случае «военной агрессии» в отношении Украины.

Одним из последних заявлений такого содержания стало высказывание официального представителя Белого дома Джен Псаки о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину, которое, по её словам, может состояться в середине января-февраля. Псаки полагает, что «Россия может сфабриковать повод для нападения».

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Лавров также уделил внимание выступлению Псаки в беседе с журналистами. Министр заявил, что американские официальные лица распространяют дезинформацию, в частности, утверждая о якобы готовящемся нападении на русскоязычное население Донбасса с целью «получить предлог для того самого вторжения». При этом Лавров отметил, что Псаки провела в этом случае параллели с событиями 2014 года на Украине.

Как подчеркнул Лавров, трагедия современной Украины «действительно началась в 2014 году», но стала не следствием некой провокации со стороны России, а результатом «поддержанного и даже организованного в значительной степени» по линии США госпереворота.

«И сегодня, безусловно, Украина находится под внешним управлением США. Вашингтон вполне в состоянии просто заставить киевский режим выполнить наконец минские договорённости», — сказал Лавров.

На высказывания представителя Белого дома также отреагировало посольство России в Вашингтоне. Российские дипломаты назвали предположения Псаки информационным вбросом.

Как отмечалось в заявлении дипмиссии, «представители администрации уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала «операций».

«Такая постановка вопроса подтверждает непрекращающееся информационное давление на нашу страну. Причём повторяется один и тот же сценарий: идёт «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторённая прессой, превращается в главный инфоповод», — добавили в дипведомстве.

В посольстве также подчеркнули, что Россия выступает за дипломатическое решение всех проблем.