Лавров: в ситуации с гарантиями безопасности Россия не действует по принципу «если»

Россия не выстраивает свою политику по принципу «если», заявил глава российского МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном провале диалога по гарантиям безопасности.

«Мы нашу политику не выстраиваем по принципу «что будет, если», — ответил он на вопрос, что будет делать Россия, если диалог по гарантиям безопасности не увенчается успехом.

По его словам, это, скорее, манера западных коллег, «которые по поводу и без повода грозятся санкциями в отношении России практически ежедневно».

Ранее Лавров не исключил, что в ближайшие дни могут состояться некоторые контакты на тему гарантий безопасности.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич также заявил, что президенту России Владимиру Путину представят комплексный доклад по итогам переговоров с США и НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва настроена на продолжение диалога с США, но с целью достижения конкретного результата.