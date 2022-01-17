Песков высказался о заявлениях США по поводу новых баз России в Латинской Америке
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«По Латинской Америке. Речь ведём о суверенных государствах, давайте не забывать об этом. Безусловно, в контексте нынешней ситуации, Россия думает, как обеспечить собственную безопасность», — сказал он.
Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительным образом ответит, если Россия разместит свои войска в Латинской Америке.