В Белом доме пригрозили ответом в случае размещения войск России в Латинской Америке

Короткая ссылка
Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительным образом ответит, если Россия разместит свои войска в Латинской Америке.
В Белом доме пригрозили ответом в случае размещения войск России в Латинской Америке
  • Gettyimages.ru
  • © Philippe Gerber

«Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберёмся с этим решительным образом», — приводит его слова РИА Новости.

В декабре кандидат на должность заместителя исполнительного директора Межамериканского банка развития от США Mария Фабиана Хорхе заявила, что Россия и Китай пытаются расширить своё влияние в Латинской Америке.

В октябре президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что американское посольство в стране ведёт «подрывную деятельность» и вмешивается во внутренние дела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить