В Белом доме пригрозили ответом в случае размещения войск России в Латинской Америке

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительным образом ответит, если Россия разместит свои войска в Латинской Америке.

«Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберёмся с этим решительным образом», — приводит его слова РИА Новости.

В декабре кандидат на должность заместителя исполнительного директора Межамериканского банка развития от США Mария Фабиана Хорхе заявила, что Россия и Китай пытаются расширить своё влияние в Латинской Америке.

В октябре президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что американское посольство в стране ведёт «подрывную деятельность» и вмешивается во внутренние дела.