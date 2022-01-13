В Белом доме пригрозили ответом в случае размещения войск России в Латинской Америке
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«Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберёмся с этим решительным образом», — приводит его слова РИА Новости.
В декабре кандидат на должность заместителя исполнительного директора Межамериканского банка развития от США Mария Фабиана Хорхе заявила, что Россия и Китай пытаются расширить своё влияние в Латинской Америке.
В октябре президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что американское посольство в стране ведёт «подрывную деятельность» и вмешивается во внутренние дела.