В США заявили о намерении России и Китая расширить влияние на Латинскую Америку

Кандидат на должность заместителя исполнительного директора Межамериканского банка развития от США Mария Фабиана Хорхе заявила, что Россия и Китай пытаются расширить своё влияние в Латинской Америке. Такое заявление она сделала во время выступления перед комитетом по иностранным делам американского cената. С содержанием речи ознакомился RT.

По мнению уроженки Аргентины, Латинская Америка и страны Карибского бассейна должны быть ключевыми стратегическими партнёрами США в вопросах экономики и безопасности. По словам Хорхе, чтобы способствовать политической стабильности в регионе, необходимо обеспечить устойчивый и всеобъемлющий экономический рост и создать рабочие места, осуществив ряд преобразований.

«Особенно это актуально с учётом усилий Китая и России, направленных на расширение своего влияния в Латинской Америке», — убеждена она.

Хорхе также отметила, что Межамериканский банк развития может выделить финансирование, которое позволит снизить уровень бедности и неравенства в странах региона.

Функционер добавила, что в случае утверждения её кандидатуры она планирует сотрудничать с комитетом по иностранным делам cената для продвижения национальных интересов США, «предполагающих стабильность и прогресс в регионе».

В октябре президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что американское посольство в стране ведёт «подрывную деятельность». По его словам, дипломатическое представительство США вмешивается во внутренние дела.