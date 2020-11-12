В США предложили усилить борьбу с российской и китайской «дезинформацией» в Латинской Америке

Конгрессмен-демократ Альбио Сайрес направил на рассмотрение палаты представителей законопроект об укреплении связей США со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Документ предполагает противодействие усилиям Китая «по подрыву интересов и ценностей» Вашингтона в регионе, а также борьбу с «дезинформацией» со стороны Москвы и Пекина. С текстом ознакомился RT.

Так, Сайрес предлагает главе Госдепа подготовить отчёт, о том, является ли численность сотрудников в американских посольствах в странах Латинской Америки и Карибского бассейна достаточной для «противодействия попыткам использования ложной информации и дезинформации со стороны властей Китая и России» и для продвижения национальных интересов Соединённых Штатов в регионе. В случае нехватки кадров, предлагается расширить составы дипмиссий.



Кроме того, в законопроекте отмечается значительный прогресс, достигнутый Китаем и странами Латинской Америки в различных сферах — торговой, экономической, дипломатической, технологической и военной.

Принимая это во внимание, законодатель выступает с призывом укрепить партнёрские отношения США с союзниками в регионе для реагирования на инициативы «держав-соперников».

Также, в случае одобрения законопроекта, как уточняет Сайрес, американский госсекретарь совместно с главами ЦРУ и Национальной разведки должны будут разработать ещё один документ, содержащий общую оценку деятельности Пекина в Латинской Америке и её влияния на интересы США.

В августе аналогичный законопроект представили конгрессу сенаторы Роберт Менендес, Марко Рубио, Бен Кардин, Тед Круз и Тим Кейн. Документ всё ещё находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось о намерении Госдепа США выделить более $1,2 млн на реализацию проекта по подготовке перспективных кубинских «лидеров гражданского общества», которым предстоит распространять среди населения республики идеи, связанные с «построением демократии».