«Ползущая экспансия»: США планируют активизировать «поддержку прав человека» на Кубе

США намерены выделить до $2 млн на «продвижение прав человека» на Кубе. В рамках программы американского Агентства по международному развитию (USAID) планируется оказать гуманитарную помощь «политзаключённым» на Острове свободы. По данным Вашингтона, в кубинских тюрьмах якобы числится более 100 человек, осуждённых за свои убеждения и попытки «распространить демократию». В Гаване категорически отрицают наличие политзаключённых и связывают подобные антикубинские заявления с желанием США продлить экономическое эмбарго. Вашингтон также рассчитывает распространить информацию среди граждан Кубы и за пределами страны о «неудачах революции и реальной жизни населения». Российские политологи считают, что истинная цель этой программы заключается в создании негативного образа государства и желании расшатать общество для смены власти.

Правительственная структура США ищет организации, которые помогут реализовать планы по созданию «стабильной, процветающей и свободной страны для кубинского народа». Грант на оказание «иностранной помощи» Кубе опубликовало Агентство США по международному развитию (USAID).

Как отмечается в документе, который имеется в распоряжении RT, Штаты готовы выделить на эти цели до $2 млн.

В рамках гранта Вашингтон планирует оказать гуманитарную помощь находящимся на Кубе якобы политическим заключённым и членам их семей, повысить осведомлённость внутри страны и за её пределами о жизни граждан Острова свободы, а также рассказать о «неудачах» кубинской революции.

«Основная цель этой программы — содействие соблюдению прав человека на Кубе посредством оказания поддержки кубинским политическим заключённым и членам их семей, а также распространения информации о реалиях, с которыми сталкиваются кубинские граждане, и неудачах кубинской революции на территории самой страны и за её пределами», — говорится в описании гранта.

Финансируемые USAID организации поддержат тех, кто, по мнению американского агентства, был осуждён за свои убеждения и попытки «распространить демократию» в республике.

«Мероприятия в рамках программы должны помочь облегчить тяжёлое положение кубинских граждан, частично или полностью лишившихся возможности обеспечивать себя и свои семьи из-за политических или религиозных убеждений или же их деятельности по продвижению демократических свобод на Кубе», — поясняется в документе.

По данным USAID, на острове находится более 100 политзаключённых, попавших в тюрьму «лишь за попытку мирно осуществить своё право на свободу выражения мнения».

О нарушении прав человека на Кубе ранее заявлял американский лидер Дональд Трамп. С самого начала своего президентского срока он обрушился с критикой на власти Гаваны и отменил подписанное его предшественником Бараком Обамой одностороннее соглашение с республикой.

Напомним, что в 2015 году Обама совершил исторический визит на остров, обозначив таким образом потепление в американо-кубинских отношениях.

Нынешний лидер Соединённых Штатов отверг достижения своего коллеги и ужесточил политику в отношении Кубы. Он продлил торгово-экономическое эмбарго, действующее в отношении Острова свободы с 1962 года, а также ввёл новые санкции — с 2019 года американцам запрещены групповые поездки на Кубу, а также экспорт автомобилей и самолётов.

По словам Трампа, ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока на Кубе не освободят всех политзаключённых и не легализуют политические партии.

Американский лидер Дональд Трамп

Reuters

© Yuri Gripas

Повод продлить эмбарго

Стоит отметить, что в прошлом году накануне очередного голосования в Генассамблее ООН по поводу отмены экономических санкций против Гаваны Штаты запустили информационную кампанию Jailed for what? («В тюрьму за что?»), акцентирующую внимание на «политзаключённых» на Кубе.

Кубинское правительство, в свою очередь, категорически отрицает наличие в тюрьмах заключённых по политическим мотивам. Как заявили в МИД страны, таковых в стране нет с 1959 года. В ведомстве также считают, что подобные обвинения в адрес Гаваны связаны с желанием Вашингтона продлить эмбарго.

«Поразительно, что это происходит всего за две недели до голосования в Генеральной Ассамблее ООН по проекту резолюции о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введённой правительством США в отношении Кубы. Вместо того чтобы беспокоиться о предполагаемых «политических заключённых», которые, по их утверждению, существуют на Кубе, они должны обратить внимание на нарушения прав человека, которые происходят на их собственной территории», — подчеркнули в Министерстве иностранных дел Кубы.

С 1992 года Гавана ежегодно представляет в ООН проект резолюцию об отмене эмбарго. Его поддерживают большинство государств, включая Россию. Российские официальные власти критикуют американские санкции и призывают положить конец «антикубинской блокаде».

«Девальвируя демократические принципы, отрицая нормы международного права, США откровенно пренебрегают пропагандируемыми ими же ценностями, чинят препятствия всем странам, проводящим самостоятельный курс, настроенным жить не по указаниям из Вашингтона», — высказались по этому поводу в российском МИД.

«Хотят расшатать кубинское общество»

США не стесняются демонстрировать, что их целью является смена режима на Кубе, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Для этого и провозглашаются инициативы, призванные расшатать кубинское общество и заставить жителей подозревать режим в преступлениях против человеческих прав, рассказал он в беседе с RT.

«Вашингтон не устраивает, что под его боком есть маленький островок, над которым не властна всесильная Америка. Поэтому США будут продолжать попытки информационно воздействовать на кубинцев», — сказал политолог.

По мнению Блохина, в отношении Кубы США придерживаются двойных стандартов — на острове находят зачастую мнимых политзаключённых, в то время как в других странах, например на Украине, закрывают глаза на реальные преступления по политическим мотивам.

«Чтобы расшатать ситуацию, Штаты говорят о «преступлениях» диктатора на Кубе. То же самое мы наблюдаем и в других государствах, не согласных с политикой Белого дома, — в Иране, Северной Корее, Ираке при Саддаме Хусейне», — отметил он.

Кроме того, Соединённые Штаты обеспокоены усилением внешнеполитической роли России в Латинской Америке и, в частности, её сотрудничеством с Кубой, считает эксперт.

На сегодняшний день Москва и Гавана поддерживают тесные связи в энергетической и военно-технической сфере. Россия также помогает развивать дорожно-транспортную инфраструктуру Острова свободы.

Президент России Владимир Путин и кубинский лидер Мигель Диас-Канель в Москве, 2 ноября 2018 года

© Maxim Shemetov / Reuters

«Создать негативный образ Кубы»

Ещё одна задача в рамках гранта USAID — обеспечить доступ к «не прошедшей цензуру информации» о жизни кубинцев. Для этого агентство планирует поддержать «независимое» гражданское общество, журналистов и активистов на острове. Именно они, как отмечается, создают и распространяют сообщения, недоступные в «жёстко контролируемых СМИ кубинского режима».

«Цель программы — добиться более строгого соблюдения прав человека на Кубе, а также помочь развеять мифы об успехах кубинской революции и пролить свет на действительное положение дел в сфере функционирования кубинских государственных институтов, в том числе систем образования и здравоохранения, в частности на то, как на острове обращаются с трудовыми ресурсами и на коррупцию в экономике страны», — сообщается в условиях гранта.

По мнению USAID, отправляя в заграничные командировки учителей и врачей, кубинские власти успешно манипулируют своим имиджем на мировой арене и распространяют «ложные сведения» о достижениях кубинской революции. В частности о том, что населению доступна бесплатная медицина и образование.

На самом же деле, как уверяют американские специалисты, республика якобы едва способна удовлетворить основные потребности граждан. Об этом свидетельствуют некие данные «независимых журналистов», поясняется в документе.

Грант в очередной раз подтверждает, что Штаты намерены создать негативный образ Кубы и опорочить её руководство, отметил политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

«Гранты идут ежегодно, и это типичная деятельность США по дискредитации существующего государственного строя на Кубе. Причём американские программы охватывают все сферы влияния. Их можно сравнить со спрутом, который протянул свои щупальца к СМИ, культуре, образованию, экологии. Это тихая ползущая экспансия по продвижению выгодного Америке порядка», — рассказал он.

Подобное мягкое давление, в том числе и через средства массовой информации, Вашингтон оказывает на Остров свободы уже на протяжении десятилетий, добавил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

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«Сегодня на Кубе происходит процесс трансформации, идут реформы. США пытаются использовать эти изменения, чтобы усилить своё влияние», — заметил эксперт.

Куба — далеко не единственная страна, где Вашингтон практикует «поддержку» СМИ. Так, ранее посольство США запустило программу по развитию украинских медиа с устойчивым финансовым положением. Для журналистов организуют стажировки в Штатах, форумы, тренинги и курсы интенсивной подготовки.

А в прошлом году США выделили $5 млн на работу с представителями СМИ в Македонии. Предполагалось внедрить этические стандарты в редакционную политику македонских СМИ и бороться с дезинформацией. Похожие программы также реализуются в Прибалтике, Сербии и Молдавии.