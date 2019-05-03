МИД России призвал положить конец «антикубинской блокаде»

Россия призывает все ответственные силы защитить Устав ООН и международное право, чтобы совместно «положить конец антикубинской блокаде». Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД России.

Дипломаты назвали применение Вашингтоном «нелегитимных санкционных мер в отношении иностранных экономоператоров, работающих на Кубе и использующих национализированную собственность», ещё одним «вопиющим свидетельством ужесточения антикубинской блокады» и «неприкрытым посягательством на суверенитет» Кубы и государств, активно с ней сотрудничающих.

«Девальвируя демократические принципы, отрицая нормы международного права, США откровенно пренебрегают пропагандируемыми ими же ценностями, чинят препятствия всем странам, проводящим самостоятельный курс, настроенным жить не по указаниям из Вашингтона», — говорится в сообщении.

Как отмечается, санкционные методы США «в духе возрождённой доктрины Монро, рассматривающей свободную и независимую Латинскую Америку как объект колонизации, неприемлемы не только для России», но и «для подавляющего большинства в международном сообществе».

«Руководство братской Кубы не раз выражало готовность урегулировать с американской стороной имеющиеся противоречия на двусторонней основе. Считаем, что это — безальтернативный путь», — добавили в ведомстве.

МИД России подчеркнул, что «методы шантажа и давления» со стороны США абсолютно незаконны.

«Призываем все ответственные силы встать на защиту Устава ООН и международного права, чтобы совместно положить конец антикубинской блокаде», — отмечается в заявлении.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил Кубе ввести санкции «самого высокого уровня», если Гавана не прекратит действия, которые, по его словам, направлены на подрыв Конституции Венесуэлы.

В середине апреля США объявили о введении новых санкций в отношении Кубы.