Трамп пригрозил Кубе санкциями «самого высокого уровня»

Президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе ввести санкции «самого высокого уровня», если Гавана не прекратит действия, которые, по словам американского лидера, направлены на подрыв Конституции Венесуэлы.

«Если кубинские войска и формирования не прекратят немедленно военные и другие операции, которые приводят к смертям и подрыву Конституции Венесуэлы, против острова Куба будет введено полное и всестороннее эмбарго вместе с санкциями самого высокого уровня», — написал он в Twitter.

Ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». Позднее в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.

В свою очередь, помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что власти США считают происходящее в Венесуэле «потенциально переломным моментом».

В январе директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН выразил мнение, что Соединённые Штаты давно вмешиваются во внутренние дела Боливарианской Республики.