Трамп пригрозил Кубе санкциями «самого высокого уровня»

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Президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе ввести санкции «самого высокого уровня», если Гавана не прекратит действия, которые, по словам американского лидера, направлены на подрыв Конституции Венесуэлы.

«Если кубинские войска и формирования не прекратят немедленно военные и другие операции, которые приводят к смертям и подрыву Конституции Венесуэлы, против острова Куба будет введено полное и всестороннее эмбарго вместе с санкциями самого высокого уровня», — написал он в Twitter.

Ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». Позднее в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.

В свою очередь, помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что власти США считают происходящее в Венесуэле «потенциально переломным моментом».

В январе директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН выразил мнение, что Соединённые Штаты давно вмешиваются во внутренние дела Боливарианской Республики.

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