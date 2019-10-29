В сенате США призвали сотрудничать с Кубой для противодействия «влиянию» России

Американский сенатор от штата Вермонт Патрик Лихи призвал пересмотреть отношения США с Кубой. Об этом он заявил во время выступления в верхней палате конгресса. С выводами политика ознакомился RT.

По словам Лихи, если Вашингтон серьёзно настроен противостоять «влиянию» России и Китая в западном полушарии, ему следует взаимодействовать со всеми соседями независимо от того, согласны ли Штаты с их политикой или нет.

Сенатор отметил, что действия администрации США в отношении Гаваны ничем не отличаются от прошлых неудачных попыток «преобразовать страну в демократию или побудить кубинский народ свергнуть власть».

«Он (политический курс США. — RT) не эффективен и не будет эффективным. А тем временем русские охотно заполняют образовавшийся вакуум, только на этот раз он находится в 140 км от Флориды», — заявил Лихи, напомнив при этом о визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Гавану в начале октября.

Сенатор также раскритиковал позицию президента США Дональда Трампа по Кубе. Он считает, что американский лидер ужесточает политику в отношении республики, но одновременно с этим «восхваляет» других иностранных «диктаторов», к которым причислил глав Египта, Китая, России, Филиппин и Саудовской Аравии.

Сенатор выразил надежду, что новый советник по национальной безопасности США сможет повлиять на курс Вашингтона в отношении Кубы.

Ранее США приостановили авиаперелёты в аэропорты Кубы, за исключением столичного аэропорта Хосе Марти, а также ввели ограничения на въезд кубинских чиновников.