США приостанавливают полёты на Кубу

США приостанавливают авиарейсы в кубинские аэропорты, за исключением аэропорта Хосе Марти в Гаване.

Об этом сообщается в заявлении Госдепартамента.

«По запросу госсекретаря, министерство транспорта приостановило до последующего уведомления авиасообщение между международными аэропортами США и Кубы», — указано в тексте.

Отмечается, что целью данного предприятия является предотвращение получения кубинским режимом денег от поездок граждан США.

Уточняется, что американским компаниям даётся 45 дней на отмену запланированных рейсов.

1 октября в Госдепартаменте США сообщили о введении визовых ограничений для кубинских чиновников, которые были связаны с «эксплуатацией труда врачей» в рамках зарубежных медицинских программ.