США ввели санкции против Рауля Кастро
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«Госдепартамент официально вносит в санкционные списки Рауля Модесто Кастро Руз, первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы», — приводит РИА Новости заявление Помпео.
По его словам, в списки также внесены «ближайшие родственники», а именно — дети Кастро.
Ранее в США заявили о выдворении двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН.
В МИД Кубы осудили такое решение американской стороны.
В начале 2019 года Рауль Кастро заявлял, что Куба готова к уважительным отношениям с США.