США ввели санкции против Рауля Кастро

США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

«Госдепартамент официально вносит в санкционные списки Рауля Модесто Кастро Руз, первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы», — приводит РИА Новости заявление Помпео.

По его словам, в списки также внесены «ближайшие родственники», а именно — дети Кастро.

Ранее в США заявили о выдворении двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН.

В МИД Кубы осудили такое решение американской стороны.

В начале 2019 года Рауль Кастро заявлял, что Куба готова к уважительным отношениям с США.