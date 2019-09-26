США ввели санкции против Рауля Кастро

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США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.
США ввели санкции против Рауля Кастро
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  • globallookpress.com

«Госдепартамент официально вносит в санкционные списки Рауля Модесто Кастро Руз, первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы», — приводит РИА Новости заявление Помпео.

По его словам, в списки также внесены «ближайшие родственники», а именно — дети Кастро.

Ранее в США заявили о выдворении двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН.

В МИД Кубы осудили такое решение американской стороны

В начале 2019 года Рауль Кастро заявлял, что Куба готова к уважительным отношениям с США.

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