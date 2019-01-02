Кастро заявил о готовности Кубы к уважительным отношениям с США

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Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро на мероприятии по случаю 60-й годовщины кубинской революции заявил, что Куба готова к уважительным отношениям с США.

«Нас не пугает язык силы и угроз. Единство народа - это нерушимая реальность, сегодня мы народ, который защищает революцию. Но я подчеркиваю нашу готовность к цивилизованному сосуществованию и уважительным отношениям с США», — цитирует РИА Новости Кастро.

14 ноября стало известно, что Госдеп США добавил 26 кубинских организаций в список юридических лиц, с которыми американским гражданам запрещено осуществлять прямые финансовые транзакции.

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