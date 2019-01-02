Кастро заявил о готовности Кубы к уважительным отношениям с США
«Нас не пугает язык силы и угроз. Единство народа - это нерушимая реальность, сегодня мы народ, который защищает революцию. Но я подчеркиваю нашу готовность к цивилизованному сосуществованию и уважительным отношениям с США», — цитирует РИА Новости Кастро.
14 ноября стало известно, что Госдеп США добавил 26 кубинских организаций в список юридических лиц, с которыми американским гражданам запрещено осуществлять прямые финансовые транзакции.