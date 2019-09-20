МИД Кубы прокомментировал решение о высылке своих дипломатов из США

Глава кубинского МИД Бруно Родригес прокомментировал решение о высылке двух сотрудников миссии Кубы при ООН из США.

«Я категорически осуждаю необоснованную высылку двух сотрудников миссии Кубы при ООН и ужесточение ограничений на передвижение дипломатов и их семей. Это грубая клевета, что они совершили действия, несовместимые с дипломатическим статусом», — написал Родригес в своём микроблоге в Twitter.

Ранее официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что США выдворяют двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН. По её словам, дипломаты «занимались деятельностью, наносящей ущерб национальной безопасности США».

Также в Госдепе объявили, что сотрудникам постоянного представительства Кубы при ООН запрещается совершать поездки по территории страны и выезжать за пределы района Манхэттен в Нью-Йорке в связи с якобы причастностью двух кубинских дипломатов к «операциям влияния».