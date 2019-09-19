США ограничили перемещение сотрудников миссии Кубы при ООН

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Госдепартамент США объявил, что сотрудникам постоянного представительства Кубы при ООН запрещается совершать поездки по территории страны и выезжать за пределы района Манхэттен в Нью-Йорке в связи с якобы причастностью двух кубинских дипломатов «к операциям влияния».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространённое заявление официального представителя Госдепа Морган Ортагус.

«Поездки в пределах Соединённых Штатов для всех сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН теперь в основном ограничиваются островом Манхэттен», — заявила она.

Ранее Ортагус заявила, что США выдворяют двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН. По её словам, дипломаты «занимались деятельностью, наносящей ущерб национальной безопасности США».

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