США ограничили перемещение сотрудников миссии Кубы при ООН

Госдепартамент США объявил, что сотрудникам постоянного представительства Кубы при ООН запрещается совершать поездки по территории страны и выезжать за пределы района Манхэттен в Нью-Йорке в связи с якобы причастностью двух кубинских дипломатов «к операциям влияния».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространённое заявление официального представителя Госдепа Морган Ортагус.

«Поездки в пределах Соединённых Штатов для всех сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН теперь в основном ограничиваются островом Манхэттен», — заявила она.

Ранее Ортагус заявила, что США выдворяют двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН. По её словам, дипломаты «занимались деятельностью, наносящей ущерб национальной безопасности США».