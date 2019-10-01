США ввели ограничения на въезд кубинским чиновникам

В Госдепартаменте США сообщили о введении визовых ограничений для кубинских чиновников, которые были связаны с «эксплуатацией труда врачей» в рамках зарубежных медицинских программ.

«Получение выгоды от работы кубинских врачей было многолетней практикой Кастро и продолжается сегодня. Эти действия включают требования работать много часов без отдыха, мизерные зарплаты, небезопасное жилье и ограничение передвижений», — приводит РИА Новости заявление официального представителя госдепартамента США Морган Ортагус.

Она также сообщила, что у некоторых врачей удерживали паспорт. Кроме того, существовала практика слежки за кубинскими медицинскими работниками в нерабочие часы.

Ранее США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.