Медведев рассказал о полном восстановлении отношений России и Кубы

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью программе «Вести в субботу» отметил, что Россия и Куба восстановили в полном объёме двусторонние отношения.

Текст интервью опубликован на сайте правительства России.

«Скоро будет отмечаться 500-летие Гаваны, как известно, будет большая, представительная делегация из России. И по другой линии будет визит скоро, по линии Совета безопасности, так что наши контакты продолжаются. Мы восстановили в полном объёме наши отношения с Республикой Куба», — заявил Медведев.

Он также выразил надежду, что «эти отношения будут укрепляться с каждым днём».

Ранее председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил о намерении посетить Москву в конце октября.