Медведев рассказал о полном восстановлении отношений России и Кубы
- РИА Новости
Текст интервью опубликован на сайте правительства России.
«Скоро будет отмечаться 500-летие Гаваны, как известно, будет большая, представительная делегация из России. И по другой линии будет визит скоро, по линии Совета безопасности, так что наши контакты продолжаются. Мы восстановили в полном объёме наши отношения с Республикой Куба», — заявил Медведев.
Он также выразил надежду, что «эти отношения будут укрепляться с каждым днём».
Ранее председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил о намерении посетить Москву в конце октября.