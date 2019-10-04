Лидер Кубы заявил о намерении посетить Москву в октябре

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил о намерении посетить Москву в конце октября.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал после переговоров с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым в Гаване.

По его словам, в рамках данного визита он планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Я передал особые приветствия президенту Владимиру Путину, которому я подтвердил приглашение посетить Кубу, когда позволит его рабочий график, и с кем у меня будет возможность провести переговоры вновь в конце этого месяца в Москве», — сказал Диас-Канель.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич заявила о желании посетить Россию для обсуждения с российской стороной ряда насущных вопросов.