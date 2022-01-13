Рябков ответил на вопрос о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать.
Рябков ответил на вопрос о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе
  • Legion-Media

«Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду», — сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI, отвечая на вопрос, рассматривается ли вероятность размещения российской военной инфраструктуры в странах за пределами Европы, например на Кубе или в Венесуэле.

22 декабря представители России и Кубы обсудили в рамках политических консультаций на уровне МИД вопросы международной повестки.

Делегацию Кубы возглавил глава департамента по многосторонним отношениям и международному праву МИД Родольфо Бенитес Версон, российских дипломатов представлял директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.

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