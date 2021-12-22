Россия и Куба провели политконсультации на уровне МИД стран

Представители России и Кубы обсудили в рамках политических консультаций на уровне МИД вопросы международной повестки.

Делегацию Кубы возглавил глава департамента по многосторонним отношениям и международному праву МИД Родольфо Бенитес Версон, российских дипломатов представлял директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.

Переговоры проходили в онлайн-режиме.

«Стороны обменялись мнениями по различным актуальным темам... включая обострение в условиях пандемии экономической, торговой и финансовой блокады, введённой правительством США против Кубы», — говорится в сообщении кубинского МИД.

Дипломаты договорились провести ещё одну встречу в будущем году до начала очередной сессии Генассамблеи ООН.

В ноябре глава МЧС России Александр Чуприян провёл рабочую встречу с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом.