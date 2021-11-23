Делегация Кубы посетила МЧС России

Глава МЧС России Александр Чуприян провёл рабочую встречу с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия двух государств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Чуприян отметил, что ведомство активно взаимодействует с кубинской стороной в рамках гуманитарного содействия и оказания необходимой поддержки. Так, летом этого года в Гавану доставлено 120 тонн гуманитарной помощи в виде продовольствия, а также около 40 тонн лекарственных препаратов и медицинских изделий. Вопрос о дополнительной гуманитарной помощи прорабатывается», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС России.

Отмечается, что «делегации рассмотрели возможности развития Регионального российско-кубинского центра подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля».

«За семь лет существования на его базе проведено пять региональных учебных курсов по различным тематикам, обучено более 130 специалистов из 17 стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В ходе встречи отмечена подготовка кадров пожарно-спасательного профиля. В учебных заведениях МЧС России в настоящее время проходят обучение 24 кубинских специалиста по программе «Пожарная безопасность». Также стороны обсудили вопросы вступления Республики Куба в Международную спортивную федерацию пожарных и спасателей и популяризации на территории страны пожарно-спасательного спорта», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что «кубинская делегация поблагодарила российских коллег за оказываемую гуманитарную помощь и поддержку».