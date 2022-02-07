«Эта тема себя исчерпала»: почему на Украине не верят информации Запада о возможном «вторжении» России

Россия не обладает достаточным количеством военных у границ Украины, чтобы осуществить вторжение на её территорию. Об этом заявил экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью британской газете The Guardian. Он подчеркнул, что не верит в неизбежность российского «вторжения». Ранее действующий глава МО страны Алексей Резников дал понять, что оценивает вероятность военной эскалации как низкую. Эксперты отмечают, что украинские чиновники и некоторые западные лидеры пытаются «свернуть» тему возможной агрессии со стороны РФ.

На границе с Украиной не наблюдается достаточного количества российских войск, необходимых для вторжения на территорию страны. Об этом в интервью британской газете The Guardian заявил экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Сейчас Россия может захватить любой город на Украине. Но мы по-прежнему не видим 200 тысяч военнослужащих, необходимых для полномасштабного вторжения», — сообщил бывший глава украинского оборонного ведомства.

Загороднюк добавил, что не верит в неизбежность российского военного «вторжения», так как оно не имеет смысла с политической точки зрения.

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«Мы не видим здесь конечной политической цели. Если Путин захватит Киев, будет полномасштабная война. Украинская армия будет сражаться. Постоянно будет колоссальное сопротивление. Зачем кому-то так действовать?», — приводит его слова The Guardian.

Бывший глава Минобороны Украины добавил, что в Европе никому не нужна полномасштабная война.

«Украина не скажет: «Давайте присоединимся к России»... Будут кровопролитие, санкции. Такая международная война в Европе сейчас никому не нужна», — подчеркнул Загороднюк.

В свою очередь, накануне действующий глава МО Украины Алексей Резников заявил, что оценивает вероятность эскалации ситуации как «низкую».

«Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Резников также сообщил, что украинские военные просчитывают всевозможные сценарии и совершают все необходимые действия для нейтрализации угроз. Глава Минобороны добавил, что в стране проходит подготовка так называемых сил территориальной обороны и проводятся учения с оружием, полученным от стран Запада.

«Набирает обороты развёртывание сил ТрО Вооружённых сил Украины. Происходит большое количество подготовительных мер с гражданами. Мы обладаем всей полнотой информации и реалистично оцениваем ситуацию», — сказал Алексей Резников.

Информационная накачка

Ранее западные СМИ, в частности информационное агентство Reuters, распространили сообщения о том, что Россия подготовила примерно 70% сил, которые необходимы для «вторжения на Украину».

В публикации Reuters утверждалось, что, согласно оценкам США, военные потери Украины могут составить от 5 тыс. до 25 тыс. военнослужащих, а российские — от 3 тыс. до 10 тыс.

При этом в своём материале агентство ссылалось на сведения, полученные от двух неназванных американских чиновников, которые не предоставили каких-либо доказательств их достоверности.

Аналогичный материал опубликовала газета The Washington Post. В нём также утверждалось, что для «нападения» Россия якобы подготовила 83 батальонные тактические группы.

В свою очередь, газета The New York Times предупреждала также об огромных жертвах среди мирного населения, ожидающих Украину в случае потенциального вторжения РФ.

В то же время советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что военная эскалация и «вторжение» России на Украину могут произойти в любой момент.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан

AP

© Andrew Harnik

В интервью телеканалу NBC он сообщил, что Россия якобы может осуществить свои планы как во время зимней Олимпиады в Пекине, так и после её завершения.

«Это может произойти уже завтра, а может и через несколько недель. Мы в том временном интервале, когда что-то может произойти. На наш взгляд, русские создали возможности для проведения крупной операции», — сказал Салливан.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал сообщения в СМИ о готовности России на 70% к вторжению на Украину «шедевром американской пропагандистской войны».

Нестабильная обстановка

Напомним, что уже несколько месяцев руководство ряда стран Запада и СМИ последовательно нагнетают обстановку вокруг Украины, заявляя об «агрессии», которую якобы планирует против неё Россия и для осуществления которой стягивает войска к границе.

В Москве неоднократно опровергали наличие подобных планов.

В то же время власти Украины начали дистанцироваться от риторики Запада о неминуемости военной эскалации со стороны России.

Курсы подготовки

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© Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency

Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов неоднократно заявлял, что в Киеве не видят «каких-либо оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину».

В свою очередь, президент страны Владимир Зеленский обвинил западные СМИ и политиков в том, что те своими заявлениями нагнетают обстановку, и это дестабилизирует экономику Украины.

Президент Украины добавил, что из-за создавшейся паники из страны было выведено $12,5 млрд и Киеву из-за этого приходится стабилизировать национальную валюту вливаниями из госрезервов.

«Сигналы пошли даже от уважаемых глав государств, которые уже открыто, недипломатическим языком говорят, что завтра у нас война. В Англии, Германии, Франции, Литве из средств массовой информации складывается впечатление, что у нас война, что у нас идут войска по дорогам, у нас мобилизация. А это не так. Нам не нужна эта паника», — приводит слова Зеленского ТАСС.

Также по теме Мифы о «вторжении»: почему посол Украины в США заявила об отсутствии разногласий между Киевом и Вашингтоном Между Киевом и Вашингтоном нет трений или разногласий по вопросу возможной «российской агрессии», заявила посол Украины в США Оксана...

Более того, президент Украины назвал ошибочной позицию США по этому вопросу, отметив, что «они постоянно об этом говорят, они постоянно поддерживают эту тематику и делают её максимально острой».

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с RT прокомментировал новые заявления бывшего и действующего министров обороны Украины, отметив, что Киев пытается хоть как-то сгладить обстановку, созданную заявлениями западных СМИ и политиков.

«Из-за информационной атаки со стороны Запада население и бизнес Украины очень сильно обеспокоены, что сказывается на общей экономической ситуации государства. Целенаправленно организованный западными странами информационный психоз, конечно же, влияет почти на все сферы жизнедеятельности украинского общества», — отметил Денисов.

Своими заявлениями украинские чиновники, от президента до секретаря СНБО и глав министерств, «хотят защититься от этой истерии и как-то стабилизировать положение», добавил эксперт.

С такой оценкой новой риторики Киева согласен и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Причина достаточно простая и предметная. Она заключается в том, что военный психоз, который насаждается на Украине извне, создаёт панику среди населения. Люди выводят свои активы за рубеж; кто-то стремится избавиться от недвижимости; кто-то просто выезжает. Всё это обескровливает экономику и обесценивает активы. Политические деятели Украины в этом живут и понимают, что если и дальше нагнетать обстановку, то ещё больше людей будут уезжать и избавляться от активов», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Главной движущей силой этой информационной кампании являются США, в то время как другие страны Запада начинают искать способы выйти из неё, добавил Владимир Оленченко.

«Очевидно, что эта тема себя исчерпала. Сейчас Западная Европа ищет предлоги для того, чтобы из неё выйти. На визиты в Москву уже «напросились» Макрон и новый канцлер Олаф Шольц. Я думаю, что в какой-то момент западные лидеры сделают заявление, что им удалось убедить российское руководство не вторгаться на Украину, и можно временно эту тему «притормозить». Кроме того, западные лидеры и СМИ начнут новую информационную кампанию о том, что в России якобы испугались возможных санкций и теперь не будут совершать агрессию», — заключил собеседник RT.