Мифы о «вторжении»: почему посол Украины в США заявила об отсутствии разногласий между Киевом и Вашингтоном

Между Киевом и Вашингтоном нет трений или разногласий по вопросу возможной «российской агрессии», заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. Ранее американские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский якобы просил Джо Байдена снизить градус риторики о потенциальном военном конфликте с РФ. Эксперты полагают, что США намерены продавить свою позицию, невзирая на ущерб, который она уже причиняет и ещё может нанести Киеву.

Между Киевом и Вашингтоном нет трений или разногласий в позициях по поводу «вторжения» на территорию Украины, которое якобы готовит Россия. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS заявила украинский посол в США Оксана Маркарова.

«Нет никаких трений. Мы можем вступать в дискуссии и наши мнения могут разниться, но США — наш стратегический партнёр и, я бы даже сказала, стратегический друг номер один. Наши отношения переживают самый большой подъём за последние лет 30, и особенно это касается прошлого года», — заявила она.

Так Маркарова ответила на вопрос журналистки о недавних замечаниях президента Владимира Зеленского по поводу того, что постоянное нагнетание США по теме «вторжения» является ошибочным.

Комментируя сообщения СМИ о том, что между Киевом и Вашингтоном наметились противоречия, украинский дипломат добавила, что у сторон «могут быть разногласия по поводу того, когда вводить санкции, и по некоторым другим вопросам, но всё это дружеские, открытые и откровенные дискуссии».

Разночтения в позициях

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве Украины сообщил, что состоявшийся 27 января телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Зеленским нельзя охарактеризовать как конструктивный.

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Собеседник канала сообщил, что Зеленский якобы обратился к Байдену с просьбой снизить градус риторики по поводу «вторжения» со стороны РФ, так как она ведёт к экономическим потерям для Киева. В свою очередь, Байден якобы сообщил президенту Украины, что США не будут наращивать военную помощь Киеву, утверждал источник.

Эту информацию опровергли официальный Вашингтон и Киев, а сам Зеленский позднее заявил, что у него нет недопонимания с президентом США.

Однако вскоре CNN уже со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщил о растущей напряжённости в отношениях Вашингтона и Киева.

В новом сообщении утверждалось, что Байден и его окружение недовольны тем, что Киев преуменьшает угрозу «вторжения» и выказывает недостаточно благодарности за поддержку со стороны Вашингтона. В Киеве же недовольны тем, что американская сторона продолжает сеять панику, при этом отказываясь от введения превентивных санкций в отношении России.

Флаги США и Украины

Legion-Media

© Alejandro Alvarez / Sipa USA

Напомним, что уже несколько месяцев руководство ряда стран Запада и СМИ последовательно нагнетают обстановку вокруг Украины, заявляя об «агрессии», которую якобы планирует против неё Россия и для осуществления которой стягивает войска к границе. В Москве неоднократно опровергали наличие подобных планов.

Демарш Киева

При этом в последнее время украинское руководство изменило риторику по вопросу «вторжения», выступив с рядом заявлений о том, что Киев не наблюдает военной угрозы со стороны РФ, о которой заявляют на Западе. В частности об этом заявлял секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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Со своей стороны Владимир Зеленский в ходе общения с иностранными СМИ отметил, что западные лидеры и медиа нагнетают обстановку вокруг возможного военного противостояния с Россией, что ведёт к дестабилизации экономики страны.

«Сигналы пошли даже от уважаемых глав государств, которые уже открыто, недипломатическим языком говорят, что завтра у нас война. В Англии, Германии, Франции, Литве, из средств массовой информации складывается впечатление, что у нас война, что у нас идут войска по дорогам, у нас мобилизация. А это не так. Нам не нужна эта паника», — приводит слова Зеленского ТАСС.

Президент Украины добавил, что из-за создавшейся паники из страны было выведено $12,5 млрд и что Киеву из-за этого приходится стабилизировать национальную валюту вливаниями из госрезервов.

Зеленский также призвал «аккуратно высказываться» на тему возможного вооружённого конфликта с РФ и назвал позицию Вашингтона по этому вопросу ошибочной.

«Я считаю, что они сегодня являются участниками этой информационной ситуации, которая сложилась вокруг наших границ. Так как Белый дом понимает, что есть риски, они постоянно об этом говорят, они постоянно поддерживают эту тематику и делают её максимально острой. По моему мнению, это ошибка», — отметил глава государства.

«В очень сложном положении»

Несмотря на заверения посла Украины в США об отсутствии разногласий, очевидно, что позиции Киева и Вашингтона по так называемому кризису на украинской границе расходятся, отметил в разговоре с RT профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин.

«Единственная страна, которая заинтересована в этом мифическом вторжении России на Украину — это США. Сами украинцы через высокопоставленных чиновников несколько раз уже заявляли, что у них нет достоверной информации, что Россия собирается вторгаться на территорию страны. В то время как Вашингтон пытается продемонстрировать, что у них такая информация есть. Теперь администрация Белого дома демонстрирует недовольство тем, что Киев с ней не соглашается», — рассказал политолог.

Владимир Зеленский

globallookpress.com

В свою очередь, посол Маркарова, заявляя об отсутствии трений при их очевидном наличии, просто делает попытки сохранить своё присутствие в Вашингтоне, добавил Домрин.

«Посол Киева в Вашингтоне начинает отклоняться от позиции самого Зеленского, потому что чувствует, что популярность президента Украины падает и, соответственно, дальше будет очередная смена власти. Чтобы сохранить свою должность послы Киева пытаются демонстрировать свою лояльность к тем странам, где они находятся», — пояснил он.

По мнению заведующего кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, Вашингтон пытается скорректировать позицию Киева, чтобы продолжить давление на Россию.

«Киеву может не нравиться то, что США перегнули с риторикой, результатом чего стал отток капитала и инвестиций и общая нервозность в обществе. Но у США есть своя позиция и намерение давить на Россию таким образом. Учитывая, что санкции в отношении РФ не работают, остаётся одно — военно-политическое давление, с помощью которого США намерены вынудить Россию на определённые меры, вследствие чего произойдёт разрыв российско-европейских экономических отношений», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Сейчас в Киеве пытаются сохранить инвестиции и финансовые потоки из ЕС, при этом продолжая демонстрировать политическую лояльность к США, добавил Сидоров.

«Украина оказалась в очень сложном положении. Она во многом ориентируется на лидеров ЕС и ожидает от них экономической помощи и инвестиций. Но риторика стран-лидеров ЕС гораздо менее воинственная, чем в США, на которые Киев ориентируется в политическом плане», — пояснил аналитик.

Однако любая непредвиденная ситуация может привести к военному конфликту, что не могут не осознавать в Киеве, отметил Сидоров.

«Если такой конфликт произойдёт, то Украина может потерять государственность. Но, может, это и есть реализация планов США — принести Украину в жертву, тем самым разорвав отношения РФ с Европой», — заключил собеседник RT.