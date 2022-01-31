Посол Украины в США опровергла сообщения о росте напряжённости между Киевом и Вашингтоном

Посол Украины в США Оксана Маркарова публично опровергла появляющиеся в СМИ сообщения о якобы растущей напряжённости в отношениях между Киевом и Вашингтоном из-за разногласий в оценках ситуации на российско-украинской границе.

«Никаких трений нет. Я имею в виду, у нас могут дискуссии, могут быть разные точки зрения, но США — наши стратегические партнёры, я бы даже сказала, стратегические друзья номер один», — сказала она в эфире телеканала CBS.

По словам украинского дипломата, отношения между Киевом и Вашингтоном в течение последнего года вышли на самый высокий уровень за последние 30 лет.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал о росте напряжённости между США и Украиной из-за позиции Киева по вопросу об угрозе «вторжения» России.

В посольстве России в Соединённых Штатах сообщили, что передача Вашингтоном вооружений Украине подталкивает Киев к авантюрам в отношении жителей Донбасса.

Украинский президент Владимир Зеленский посчитал ошибкой информационное нагнетание ситуации вокруг «российской угрозы» у границ Украины.