В посольстве России в Вашингтоне прокомментировали поставки оружия США на Украину

В комментарии посольства России в Соединённых Штатах сообщается, что передача Вашингтоном вооружений Украине подталкивает Киев к авантюрам в отношении жителей Донбасса.

«Американские власти изо дня в день рекламируют свою лихорадочную активность по поставке сотен тонн военной помощи Украине», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

В комментарии отмечается, что постоянная «накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса».

«Призываем Вашингтон заставить своих подопечных выполнять минские договорённости», — подчеркнули в посольстве.

Ранее сообщалось, что на Украину прибыл очередной борт с 81 т боеприпасов из Соединённых Штатов.

25 января США передали Украине 79 т груза, включая 300 установок Javelin.

Перед этим глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что американские противотанковые ракеты Javelin уже появились на территории Донбасса.

Как отметили в российском посольстве в Вашингтоне, поставляемое Соединёнными Штатами на Украину оружие окажется в руках боевиков и террористов.