CNN: напряжённость между США и Украиной продолжает расти

Между Соединёнными Штатами и Украиной усиливается напряжённость из-за позиции Киева по вопросу об угрозе «вторжения» России. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Уточняется, что разногласий становится всё больше на почве того, как трактовать и открыто комментировать оценки разведки США о якобы готовящемся «нападении» России на Украину.

Некоторые чиновники в Вашингтоне считают, что Киев «без особой благодарности» встречает американскую поддержку.

«У нас есть вопросы: почему вы затеваете ссору с США?... Зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?» — цитирует телеканал заявление американских чиновников.

На Украине недовольны тем, что США не предпринимают предупреждающие меры по сдерживанию России.

Ранее в посольстве России в Соединённых Штатах сообщили, что передача Вашингтоном вооружений Украине подталкивает Киев к авантюрам в отношении жителей Донбасса.

Украинский президент Владимир Зеленский посчитал ошибкой информационное нагнетание ситуации вокруг «российской угрозы» у границ Украины.

Глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.